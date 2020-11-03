Матч “Динамо” проти “Барселони” можуть перенести через коронавірус

Матч київського “Динамо” проти каталонської “Барселони” у третьому турі Ліги чемпіонів можуть перенести через велику кількість гравців з позитивним тестом на коронавірус у киян.

Про це повідомляє Munfo Deportivo, передає “РБК-Україна”.

За інформацією джерела, якщо після завтрашніх тестів в складі “біло-синіх” буде ще один позитивний результат, то матч повинні перенести за протоколом УЄФА. На цей момент у “Динамо” в заявці є 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу на поєдинок.

Кияни повинні пройти тест в Барселоні завтра о 10 ранку. Столичний клуб має зіграти проти “Барси” у гостях 4 листопада.