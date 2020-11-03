«Є документи, операція оплачена, а білоруси не пускають в країну». Сім’я зі Здолбунова у відчаї

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я України щороку оплачує кілька десятків операції з трансплантації у Білорусі. Все б нічого, але від сьогодні, 1 листопада, Республіка Білорусь закрила кордони.

Пацієнтів, навіть з наявними документами – не пускають.

До редакції «Радіо Трек» звернулась мешканка Здолбунова Тетяна Якубець. Її 17-річному синові Дмитру необхідна пересадка нирки. Операцію чекали кілька років і от, здавалося б, радість. Трансплантацію готові провести у Мінську, за все платить МОЗ через програму «Лікування за кордоном».

У будь-який момент родині можуть зателефонувати білоруські лікарі, та чи пустять пацієнтів на кордоні – невідомо, каже Тетяна Якубець: “Ми в черзі на трансплантацію. За планом типування мають проводити на початку грудня у клініці Мінська. Але від сьогодні кордони закриті. Людей, які у такій же ситуації, не пустили в Білорусь ще наприкінці жовтня. Я у відчаї, що робити? Дмитру погано, ми в лікарні. Нам мали б робити типування у Білорусії, натомість нам зараз тут пропонують гемодіаліз. А це ризики зараження інфекціями. Прикро, бо за нашу операцію заплатили. В рамках програми «Лікування за кордоном». Є усі документи, але у переліку «уїздних» пацієнтів – немає”.

“Кажуть, щоб ми летіли. Ціни на авіаквитки зросли. Якщо нам зараз зателефонують, ми просто втратимо час, бо навіть доїхати до Києва, а звідти до Мінська – довго і дорого. І немає жодних гарантій. Бо з аеропорту можуть нас повернути назад. От уявіть собі, якщо потрібно летіти на типування крові, а це обов’язкова процедура 1 раз в 3 місяці, яка вартує 300 доларів, вартість квитка в одну сторону 17 тисяч гривень на одну особу, то це золота поїздка. Хтось скаже, що це як порятунок, але це нічого у випадку виклику на трансплантацію. Нічого, якщо ти чуєш довгоочікуване в слухавку «Вам є нирка, донор» ти вскакуєш в авто і мчиш… Чому в переліку громадян є виключення, але не людям яке це життєво необхідно?”

Журналістам вдалось з’ясувати ще одну історію. Назар Вус, львів’янин, минулого тижня їхав у Білорусь. Віз у Брест дружину. Жінці мають пересаджувати нирку. Усі необхідні документи, каже чоловік, є: “Ми довго до цього готувались. Мали їхати у Брест, у нас запланована була процедура – типування.

Приїхали наприкінці жовтня на кордон Мокрани. Наші прикордонники нас пропустили, але попередили, що білоруси можуть повернути назад. Так і сталося. На пункті пропуску три прикордонники сказали нам, що треба зв’язуватися з Мінськом. Після телефонного дзвінка нам відмовили. Документи ми всі надали, і запрошення. Але нам сказали, що дозволу з Мінська немає. Ми поїхали додому. Дружина важко переносить будь-яку дорогу. Ми завжди їздили своїм транспортом, тепер кажуть летіти. Але літаки є тільки до Мінська, а звідти 400 км треба їхати у Брест.

Це дорого і це неоціненний час. А якщо знаходять донора, то нирка «живе» дуже мало часу. Цього часу не вистачить, щоб добратися зі Львова до лікарні Бреста”. Назар Вус звертався на гарячу лінію МОЗ, але там не відповідають. Тим часом Тетяна Якубець просить про допомогу усіх небайдужих і тих, хто у такій же ситуації опинився. “Водночас на сайті МОЗ України жодної офіційної інформації щодо подібних ситуацій немає. Відкритого переліку українців, які найближчим часом мають їхати до білоруських лікарів — теж”. Вітчизняне МЗС натомість повідомляє, що в аеропорту Мінська, ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, обмежень немає:

“Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в’їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви та Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року. Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив запровадження тимчасових обмежень на білоруському кордоні складною епідемічною ситуацією у згаданих країнах. Обмеження не поширюються на:

– співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, документованих дипломатичними та службовими паспортами;

– водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення;

– членів бригад потягів міжнародного залізничного сполучення.

Водночас за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень”. Та чи дає це бодай якісь гарантії українцям, які прилетять у Мінськ на термінову операцію? Питання, що залишається без відповіді. Поки що.