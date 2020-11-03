Прем’єр Грузії захворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія захворів на COVID-19 та пішов на самоізоляцію.

Як повідомляє “Ехо Кавказу” із посиланням на прес-службу прем’єра, він отримав позитивний результат тесту 2 листопада. Гахарія пішов на самоізоляцію 31 жовтня після того, як у діагноз підтвердився у його співробітника.

“На жаль, тепер мені доведеться працювати в особливому режимі, оскільки коронавірус підтвердився у мого співробітника, з яким напередодні у мене була тривала комунікація. Відповідно, я перейшов в самоізоляцію і продовжу роботу в цьому режимі”, – повідомив він у своєму Facebook.

Згодом стало відомо, що захворів охоронець грузинського політика. Як зазначають у пресслужбі, нині політик почувається добре та продовжує лікуватися вдома.