Леся Нікітюк в образі “спокусливої відьмочки” з’явилася перед камерами

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк любить хвилювати своїх прихильників цікавими та пікантними фотознімками. Проте, зірка завжди залишається у своєму амплуа і ніколи не забуває жартувати.

Днями, в інстаграмі Лесі Нікітюк з’явилася серія фотознімків, присвячених наймістичнішому святу — Гелловіну. Зірка на знімках позує у чорній довгій сукні з корсетом. Пишної форми надає фатинова спідниця. На голові у Лесі чорно-оранжевий обідок. Образ вийшов надзвичайно гарним і по справжньому у дусі Гелловіну. Крім того, зірка вміло позує на камеру і показує свої надзвичайно красиві стрункі ноги.

На одному з фотознімків Леся з’явилася зі своїми племінницями. Прихильники відзначили, що Леся Нікітюк чудова тітка та сестра, адже вона завжди старається знайти час і бути на свята зі своїми рідними.

Незвичний образ підкреслив струнку фігуру зірки та додав шанувальникам впевненості в Лесиній неперевершеності.

“Красиво і зовсім не страшно”, “Крутий образ, красуня”, “Неймовірна”, “Цариця гарбузів” – пишуть шанувальників у коментарях до допису.