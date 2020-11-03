У зеленій сукні: Іванка Трамп підкорила елегантним образом (фото)

Донька Дональда Трампа Іванка продовжує активно зустрічатися з виборцями. На різних заходах вона демонструє стильні образи, що підкорюють мережу. Іванка відвідала ще два штати й постала в зеленій сукні.

В межах передвиборчої кампанії донька та радниця американського президента активно відвідує різні міста та штати. Іванка Трамп щоразу демонструє стильні та елегантні образи. Черговою серією світлин вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Перед президентськими виборами, що відбудуться вже завтра, 3 листопада, Іванка відвідала два штати: Вісконсин та Пенсільванію. Вона агітувала мешканців штату піти проголосувати за чинного президента.

Образ Іванки Трамп

З настанням осені в Америці стало холодніше, тому донька президента обирає тепліші сукні або ж елегантні пальта чи костюми. Цього разу Іванка Трамп приміряла розкішну сукню зеленого кольору. Вона була розширена на плечах і звужена на талії, тому підкреслювала витончену фігуру радниці Дональда Трампа.

Іванка зв’язала біляве волосся в низький хвіст. Така зачіска підкреслювала жіночність Трамп. Вона доповнила образ і аксесуарами: тонким ланцюжком з камінням на шиї, лаконічними сережками та каблучкою. Також жінка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи коричневою помадою.