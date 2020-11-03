Лікарі виявили, що хурма може бути небезпечною: можливі ризики

Хурма не тільки приємний і солодкий фрукт, але ще і дуже корисний. Її часте вживання допомагає зміцнити імунну систему, нормалізувати тиск і поліпшити роботу серця.

Однак, крім користі, вона може заподіяти і шкоди організму. Лікар-нутриціолог Анна Івашкевич розповіла, в яких випадках продукт може бути небезпечним, пише maximum.fm.

У складі хурми є безліч вітамінів і корисних речовин, зокрема, залізо, йод, магній та інші. А ще вона багата на таніни: групу фенольних сполук і рослинні волокна. Але, ці елементи можуть порушити роботу шлунково-кишкового тракту, наприклад, танінові кислоти погіршують перистальтику кишечника.

Лікарі зазначають, що від хурми слід утриматися тим людям, у яких є проблеми з травною системою. Іншим, не слід зловживати цим продуктом, тому що він може викликати розлади і привести до дискомфорту. Бажано з’їдати не більше 3 плодів на день і дивіться, аби вони не були занадто стиглі.