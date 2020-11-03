Любвеобильный олень вылизал кота на глазах у хозяев (видео)

Необычное поведение парнокопытного обитателя леса в конце июля было запечатлено на ферме, находящейся в окрестности города Пана (округ Кристиан, штат Иллинойс, США).

Об этом пишут СМИ.

Дикий зверь, испытывающий нежные чувства по отношению к домашнему питомцу, вышел из леса и не обращая особого внимания на людей, приблизился к коту – Лео.

Владелец усатого питомца запечатлел, как животные по очереди принялись вылизывать друг друга, а затем олень, прервав занятие, подошёл к людям и получив порцию нежностей, вернулся к своему пушистому другу.