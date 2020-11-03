Ученые уточнили психические последствия, которые может вызывать пандемия COVID-19

У многих людей во время пандемии COVID-19 могут возникать проблемы с психическим здоровьем, прежде всего – симптомы тревоги и депрессии.

Вы можете чувствовать себя беспомощным, грустным, злым, раздражительным, безнадежным, тревожным или испуганным, говорится на сайте Национальной академии медицинских наук Украины.

У вас могут возникать проблемы с концентрацией внимания на типичных задачах, нарушение аппетита, боли в теле или проблемы со сном, или вы можете с трудом справляться с рутинными делами.

«Когда эти признаки и симптомы длятся несколько дней подряд, делают вас несчастными и создают проблемы в вашей повседневной жизни, так что вам становится трудно даже выполнять обычные обязанности, пора обратиться за помощью к специалисту», – говорят в НАМН.

COVID-19 также может непосредственно повлиять на состояние психического здоровья пациентов, переболевших вирусной болезнью.

Реакция иммунной системы, вызванная инфекцией, может вызвать определенные психопатологические нарушения, и психические последствия наблюдались после предыдущих вспышек коронавируса.