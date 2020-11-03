С антирекордом по коронавирусу в Украине случилась путаница

По состоянию на утро вторника, 3 октября, коронавирусную инфекцию подтвердили у более восьми тысяч украинцев, однако точную цифру назвать сложно — данные СНБО и Минздрава отличаются.

Так, согласно данным СНБО, коронавирусную инфекцию диагностировали у 8738 человек, а в Минздраве сообщают о 8899 заболевших.

По данным Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.