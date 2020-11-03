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На Керченском мосту в Крыму незаконно задерживали крымских татар

03.11.2020

В понедельник, 2 ноября, сотрудники российской дорожно-патрульной службы в разных районах Крыма и на въезде на Керченский мост незаконно задерживали крымских татар.

Инцидент произошел вечером, около 21:00. Крымские татары направлялись с оккупированного полуострова в Южный Окружной военный суд РФ, сообщила «Крымская солидарность» в Facebook.

В Ростове-на-Дону фигурантам так называемой Красногвардейской группы по делу Хизб ут-Тахрир должны были вынести приговор.

Паспорта у всех пассажиров микроавтобусов собирали, объясняя тем, что необходима проверка личности по базе данных. Некоторым водителям угрожали штрафами в размере 200 тысяч рублей, взамен предлагали вернуться в сопровождении ДПС.


К посту ДПС на въезде на Керченский мост прибыл отряд ОМОНа и Росгвардии.

«Людям начали постепенно, но очень медленно отдавать паспорта. Водительские удостоверения пока никому не отдают. Причины задержания никто из сотрудников не поясняет», – уточнили в «Крымской солидарности» в 3 часа ночи 3 ноября.









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