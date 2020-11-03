Украину накрыли грипп и простуда: есть ли вакцины и как повлияет на пандемию COVID-19

В 2020-м году, по данным ВОЗ, нас ожидает встреча с четырьмя штаммами. Врачи предупреждают, что на фоне пандемии коронавируса вспышка гриппа может быть небольшой. Однако если человек заразится сразу двумя инфекциями, то его ждут серьезные осложнения.

Грипп может ослабить организм перед встречей с COVID-19

По данным Минздрава Украины, за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 163 тысяч украинцев, по 23,3 тыс. каждый день. Специалисты уточняют, что в основном это респираторные заболевания.

Врачи говорят, что у нас нет опыта лечения сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса, так называемой коинфекции. И как поведут себя эти болезни, каковы будут осложнения, сказать трудно. Ведь есть случаи, когда эти инфекции в одном организме даже усиливают действие друг друга.

«Грипп сам по себе всегда опасен. И на фоне ковидной пандемии опасность осложнений тоже резко возрастет», – считает профессор, врач-инфекционист Сергей Крамарев.

Кроме этого, иммунная система, ослабленная борьбой с гриппом или ОРВИ, может сделать человека даже более восприимчивым к вирусу COVID-19.

Крамарев отмечает, что есть и другие исследования, которые говорят о том, что если в организме человека поселился один вирус, то вторым заразиться не может. «Как будто два вируса борются за «хозяина», за источник существования, вытесняя друг друга», – говорит он.

От гриппа еще можно привиться

Привиться еще есть время

Врачи советуют все-таки делать прививки от гриппа, пока еще не поздно. По словам Крамарева, самый оптимальный сезон для прививок – до конца ноября.

ВОЗ уже дал свой прогноз. В этом году нас ожидают гриппы штаммов A/Guangdong-Maonan/SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Сейчас в Украине уже есть возможность привиться от гриппа. В частных клиниках это можно сделать по цене от 650 грн.

Сможет ли прививка от гриппа облегчить течение коронавируса пока никто не знает. «Исключать этого нельзя, но никаких подтверждений я пока не встречала», – говорит врач-инфекционист Галина Семенович.

А вот вакцину от самого коронавируса в ближайшее время ждать не стоит. «Когда она появится неизвестно. Америка все время откладывает, уже закрылись некоторые проекты по созданию вакцины из-за осложнений у пациентов. Успешно в этом направлении пока работает Китай. Но чтобы была создана качественная вакцина, необходимо полтора-два года. А в мире над вакциной пока работают только полгода, так что времени прошло слишком мало. К тому же вирус может мутировать, уже описано семью его серотипов. Будет ли хорошо работать вакцина при такой изменчивости тоже неизвестно», – говорит Крамарев.

В ближайшее время вакцины от коронавируса ждать не стоит

Специалисты так же напоминают, что лучшей защитой сейчас, как от гриппа, так и от коронавируса, является система изоляции и соблюдения правил гигиены, мытье и обработка рук, ношение масок в общественных местах, использование перчаток в магазинах и даже в транспорте, а также соблюдение социальной дистанции, и, по возможности, оставаться дома, перенести работу на удаленку.