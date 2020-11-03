В Таиланде разрушается знаменитая скала

Популярная природная достопримечательность Таиланда – одна из скал Ко Мае Урай – раскололась.

Инцидент произошел между островами Пхи-Пхи и материковой частью провинции Краби. От одной из скал Ко Мае Урай откололся огромный кусок и распался на две части. Теперь обломки лежат рядом со скалой, каждая – около 50 метров в длину и 70 метров в ширину.

Кроме того, часть скалы упала на популярный у дайверов коралловый риф, который находился рядом с Ко Мае Урай. В результате оказались повреждены около 300 квадратных метров рифа, известного многочисленными подводными тоннелями.

Береговая охрана уверена, что это не единственные последствия обрушения в одном из самых красивых мест Таиланда. Территорию рядом со скалой уже изолировали. Она будет закрыта минимум на два года. Администрация парка работает над проектом по восстановлению природной достопримечательности.

Острова Пхи-Пхи в Таиланде вошли в рейтинг Forbes из десяти туристических достопримечательностей, снимками которых скучающие по путешествиям во время пандемии туристы чаще всего делятся в Instagram .

По материалам 34travel.me