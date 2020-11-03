Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Аби не допустити бідь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів”, – йдеться в повідомленні.

У поліції додали що, організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції: “У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації”.

Також відомо, що вранці біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Військовослужбовці Національної гвардії України і поліцейські надали чоловікові першу домедичну допомогу.