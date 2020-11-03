Жертвами теракта в Вене стали уже четыре человека

Количество жертв в массовом теракте в Вене (Австрия) 2 ноября увеличилось до четырех.

Об этом заявил президент Венской полиции Герхард Пюрстль и мэр австрийской столицы Майкл Людвиг утром 3 ноября, передает ORF.at и kurier.at.

По словам полицейского, в результате нападения погибли не менее трех человек – двое мужчин и одна женщина. Мэр добавил, что в теракте была четвертая жертва. Еще одна женщина в возрасте от 40 до 50 умерла в клинике «Оттакринг».

Пюрстль уточнил, что террорист, убитый в Вене, является радикальным сторонником ИГИЛ. Сообщается, что на нем был пояс со взрывчаткой, но это был манекен. Он также использовал штурмовую винтовку. Преступник был «нейтрализован» в 20:09.