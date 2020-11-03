Лікарі попередили про неочевидні ознаки дефіциту вітаміну D

Вітамін D відіграє важливу роль в роботі організму: допомагає зберегти здоров’я кісток, зубів і м’язів. У холодну пору року, коли сонця недостатньо, слід придивитися до симптомів, можливо вказує на брак необхідної речовини, відзначають фахівці.

За інформацією американських лікарів, незрозуміла втома-один з найчастіших ознак дефіциту вітаміну D. Крім того, деякі пацієнти заявляли про незвичайний біль в кістках і зміні настрою, іноді – депресії. При нестачі речовини зустрічаються м’язові спазми і болі, а також випадання волосся, передає Express.

Доктора попереджають, що перераховані симптоми необов’язково сигналізують про дефіцит – це може бути і щось менш серйозне. Вони закликають не займатися самолікуванням, а спершу проконсультуватися з лікарем. Експерти нагадали, що головними джерелами речовини, крім сонця, є жирна риба, яйця і гриби.