В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені майже на 70%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені вже на 68,8%. Всього введено 40 987 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень спостерігається в Полтавській (91,7%), Житомирській (85,8%) та Івано-Франківській (81,4%) областях, а також в Києві (78,3%). Єдиним регіоном, де вільно понад 50% ліжок, є Черкаська область (45%).

Також у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому цей показник по країні становить 267,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Чернівецькій області (533,5). Найкраща – в Кіровоградській області (111,5). У Києві цей показник становить 277,4.

Таким чином жоден регіон країни не готовий до ослаблення карантину.