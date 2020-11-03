«Люди зробили мало для того, щоб повернутися на стадіони»: тренер «Шахтаря» висловився про закриття трибун на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував те, що у зв’язку з рішенням МОЗ України «гірникам» доведеться проводити матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Боруссії» Менхенгладбах без уболівальників.

Про це Каштру сказав в ході передматчевої прес-конференції.

«Дивно, що я бачу повні автобуси в місті, дивно, що я бачу людей, які не носять маски, відвідують публічні місця, вони просто забиті. Дивно, що стадіони без уболівальників. Але люди насправді зробили дуже мало, щоб зараз з повною безпекою повернутися на стадіони», – сказав Каштру.

Португальський тренер заявив, що після спалаху COVID-19 у «Шахтарі» усвідомив, наскільки серйозним може бути цей вірус: «На жаль, люди ще не почали до кінця поважати цей вірус і пандемію, які з нами відбулися. Коли я дивлюся на своїх десятьох футболістів, які були інфіковані, у трьох були ускладнення з легенями, у одного проблеми з серцем — починаю замислюватися. Починаю дійсно розуміти, що відбувається в світі. Вірус поруч, він може наздогнати кожного, ніхто не знає, які у нього будуть наслідки.

Хлопці 20 з гаком років — ніхто не думав, що таке може статися. Тоді я зрозумів справжню небезпеку, яка перед нами. Незважаючи на всі події в світі, люди, на жаль, досі не зрозуміли, наскільки це може бути страшно».

Каштру також підкреслив, що гравці «Шахтаря» не будуть почувати додатковий тиск через гру при порожніх трибунах:

«Ні, тиск буде звичайним, як завжди. Всі повинні розуміти, який рівень матчу належить. Я вже не раз говорив, що стадіон без уболівальників — це стадіон без душі, без серця. Серце не б’ється, Крижана атмосфера. Це неприємно, мало емоцій. Віддаю перевагу грати при заповнених стадіонах, коли вболівальники підтримують свої команди».

Матч «Шахтар» — «Боруссія» М пройде 3 листопада на «Олімпійському» в Києві.