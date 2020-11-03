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Складено рейтинг найшвидших серійних позашляховиків

03.11.2020

Сучасний авторинок включає чималу кількість номінальних позашляховиків, які не стільки відрізняються прохідністю, скільки беруть своїми динамічними характеристиками. Портал UAmotors представив рейтинг найбільш швидкісних кросоверів і позашляховиків, які випускаються в світі сьогодні.

На першому місці розташувався преміальний британський позашляховик Bentley Bentayga з приставкою Speed, який є найшвидшим в сегменті серійних SUV і здатний розвивати швидкість до 306 км / г. До слова, вага автомобіля – 2,5 тонни. Під капотом кросовера встановлений 6,0-літровий 12-циліндровий турбодвигун потужністю 635 кінських сил. Спільно з агрегатом працює автоматична трансмісія і система повного приводу. З нудяться до сотні Bentley Bentayga Speed ​​розганяється всього за 3,9 секунди.

Друге місце дісталося італійському SSUV – Lamborghini Urus, який символічно поступається першому представнику рейтинг. Максимальна швидкість моделі складає 305 км / г, при цьому показник прискорення краще – 3,6 секунди. Позашляховик оснастили 4,0-літровим восьмициліндровим турбованим силовим агрегатом з віддачею в 650 кінських сил. Маса Lamborghini Urus становить 2,2 тонни.

Замикає трійку лідерів німецька модель – Audi RS Q8. Топовий позашляховик здатний розігнатися до 305 км / год, а розгін з нудяться до 100 км / год займає 3,8 секунди. Модель ІМТ вагу в 2,3 тонни. У рух RS Q8 наводиться 600-сильним турбомотором об’ємом 4,0 літра.

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