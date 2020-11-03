В Государственную таможенную службу пришли с обысками

В Украине проходят масштабные обыски в территориальных органах Государственной таможенной службы.

Об этом стало известно Oбозревателю с собственных источников. Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на Киевской таможне, Волынской, Черноморской и других.

Редакция обратилась за официальным комментарием в СБУ. Пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская сказала, что не владеет информацией об обысках.

По ее словам, сотрудники СБУ могут просто сопровождать обыски, а операцию проводят не они.

«Я ничего пока не могу прокомментировать», – сказала она.