В Минздраве объяснили алгоритм тестирования на COVID-19 для людей, проживающих в селах

Если вы почувствовали признаки коронавирусной болезни COVID-19, никуда не нужно ехать, ведь вы можете инфицировать окружающих людей. Пациент с признаками острой респираторной инфекции, который живет в селе, должен позвонить своему семейному врачу.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«К нам поступает много обращений в социальных сетях по алгоритму тестирования людей, проживающих в селах. Это важный вопрос, поскольку всего населения нашей страны сельских жителей около 30% и не все имеют доступ к качественной медпомощи», — сказал Степанов.

Министр привел пример одного из обращений в социальных сетях, о том, как сдать ПЦР-тест, если человек проживает в селе и к ближайшей амбулатории 3 км. Можно ли ехать маршруткой или попуткой?

«Во-первых, и самое главное: если вы почувствовали признаки простуды — никуда не надо ехать. Не надо этого делать, ведь вы можете инфицировать окружающих людей. Пациент с признаками острой респираторной инфекции и проживающий в селе должен позвонить своему семейному врачу. Если есть симптомы тяжелого течения острого респираторного заболевания, температура тела выше, чем 38 и хотя бы один из следующих симптомов: кашель, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, одышка в покое, цианоз, нарушение сознания, признаки дыхательной недостаточности и другие признаки, которые свидетельствуют о критическом состояние пациента», — рассказал Степанов.

По его словам, врач сразу вызывает мобильную бригаду, она должна сделать ПЦР-тест, взять подходящий образец для ПЦР исследования, или врач принимает решение о вызове скорой экстренной медицинской помощи.

«Поэтому сразу звоните своему семейному врачу. Затем, если имеются показания — происходит госпитализация в определенные учреждения здравоохранения. Или лечение по месту нахождения пациента, то есть в амбулаторных условиях в зависимости от состояния течения болезни», — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что важно не заниматься самолечением.

«Не нужно брать последние деньги и бежать в аптеку и покупать дорогостоящие лекарства, не надо искать в интернете как лечить COVID-19 — это дело специалистов, семейного врача», — отметил Степанов.