Медики назвали осенний фрукт, который полезен для сердца, печени и почек

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали о пользе груш.
В составе груши содержатся:
- железо, кальций, медь;
- йод, цинк, фосфор;
- магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.
- в 1 груше содержится 1 г – белка; 27 г – углеводов; 6 г – клетчатки; 12% – суточной потребности организма витамина С; 16% – меди 6% – витамина К; 4% – калия.
Полезные свойства груши:
- большое количество клетчатки снижает уровень холестерина;
- эфирные масла, содержащиеся в груше, помогают бороться с депрессией;
- антиоксиданты помогут в качестве профилактики болезней сердца и сосудов. Груша также полезна при нарушении сердечного ритма;
- груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин – элементы, необходимые для поддержания остроты зрения;
- фрукт – источник флавоноидных антиоксидантов, которые помогают бороться с различными воспалениями;
- этот продукт низкокалорийный, а клетчатка и вода избавят вас от чувства голода;
- фолиева кислота в составе груш чрезвычайно важна для беременных;
- фрукт богат пищевыми волокнами, которые играют ключевую роль в сохранении гладкости и мягкости нашей кожи;
- витамин С, К и медь способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки нашей кожи от старения и образования морщин;
- органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.
Ограничения, которые следует учитывать при потреблении груш:
- при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять твердые разновидности груш;
- не рекомендуется есть груши людям с хроническими запорами;
- нельзя есть перезрелые груши, поскольку они приведут к расстройствам желудка;
- не ешьте грушу натощак и сразу после еды, поскольку фрукт негативно влияет на слизистую кишечника;
- НЕ запивайте груши водой. Это может привести к дискомфорту в животе и диарее.