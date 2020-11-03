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Медики назвали осенний фрукт, который полезен для сердца, печени и почек

03.11.2020

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали о пользе груш.

В составе груши содержатся:

  • железо, кальций, медь;
  • йод, цинк, фосфор;
  • магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.
  • в 1 груше содержится 1 г – белка; 27 г – углеводов; 6 г – клетчатки; 12% – суточной потребности организма витамина С; 16% – меди 6% – витамина К; 4% – калия.

Полезные свойства груши:

  • большое количество клетчатки снижает уровень холестерина;
  • эфирные масла, содержащиеся в груше, помогают бороться с депрессией;
  • антиоксиданты помогут в качестве профилактики болезней сердца и сосудов. Груша также полезна при нарушении сердечного ритма;
  • груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин – элементы, необходимые для поддержания остроты зрения;
  • фрукт – источник флавоноидных антиоксидантов, которые помогают бороться с различными воспалениями;
  • этот продукт низкокалорийный, а клетчатка и вода избавят вас от чувства голода;
  • фолиева кислота в составе груш чрезвычайно важна для беременных;
  • фрукт богат пищевыми волокнами, которые играют ключевую роль в сохранении гладкости и мягкости нашей кожи;
  • витамин С, К и медь способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки нашей кожи от старения и образования морщин;
  • органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

Ограничения, которые следует учитывать при потреблении груш:

  • при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять твердые разновидности груш;
  • не рекомендуется есть груши людям с хроническими запорами;
  • нельзя есть перезрелые груши, поскольку они приведут к расстройствам желудка;
  • не ешьте грушу натощак и сразу после еды, поскольку фрукт негативно влияет на слизистую кишечника;
  • НЕ запивайте груши водой. Это может привести к дискомфорту в животе и диарее.
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