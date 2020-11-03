Медики назвали осенний фрукт, который полезен для сердца, печени и почек

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали о пользе груш.

В составе груши содержатся:

железо, кальций, медь;

йод, цинк, фосфор;

магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.

в 1 груше содержится 1 г – белка; 27 г – углеводов; 6 г – клетчатки; 12% – суточной потребности организма витамина С; 16% – меди 6% – витамина К; 4% – калия.

Полезные свойства груши:

большое количество клетчатки снижает уровень холестерина;

эфирные масла, содержащиеся в груше, помогают бороться с депрессией;

антиоксиданты помогут в качестве профилактики болезней сердца и сосудов. Груша также полезна при нарушении сердечного ритма;

груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин – элементы, необходимые для поддержания остроты зрения;

фрукт – источник флавоноидных антиоксидантов, которые помогают бороться с различными воспалениями;

этот продукт низкокалорийный, а клетчатка и вода избавят вас от чувства голода;

фолиева кислота в составе груш чрезвычайно важна для беременных;

фрукт богат пищевыми волокнами, которые играют ключевую роль в сохранении гладкости и мягкости нашей кожи;

витамин С, К и медь способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки нашей кожи от старения и образования морщин;

органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

Ограничения, которые следует учитывать при потреблении груш: