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Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, – Разумков

03.11.2020

Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроєкт має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, передає “РБК-Україна”.

“Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік – до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні має бути зареєстрований цей законопроєкт”, – зазначив спікер парламенту. 

За його словами, розгляд проєкту має відбутися у середу, 4 листопада.

“Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому”, – заявив Разумков.

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