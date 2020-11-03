В Украине проблема с баллонами, а не с производством кислорода – Степанов

С производством кислорода в Украине нет проблем, есть проблемы с тарой для кислорода, а именно — с баллонами.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 ноября.

По его словам, Министерство финансов выделит на это деньги.

По словам Степанова, не менее 25 тысяч коек в больницах должны быть обеспечены кислородом к середине ноября. Министр отметил, что для этого уже направили в регионы более полумиллиарда гривен.

«В Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. Срок получения такими производителями лицензии сокращен до нескольких дней после подготовки документов. Безопасность его использования для нас важна. С производством кислорода в Украине нет проблем, есть проблемы с тарой для кислорода», – пояснил Степанов.