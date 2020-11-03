Число жертв теракта в Вене возросло: появились данные о погибших и преступниках

В Вене в результате теракта, который произошел 2 ноября, погибли четыре человека. Полиция разыскивает минимум еще одного преступника.

Об этом сообщает ВВС.

Вследствие стрельбы в центре города были ранены 17 человек. Некоторые из них получили легкие травмы, но 7 пострадавших в тяжелом состоянии.

Первые жертвы преступников — женщина и двое мужчин. Еще одна женщина скончалась от полученных ранений в течении ночи в больнице. Одна из них была официанткой в кафе.

По официальным данным, одного нападавшего застрелила полиция. Второй был арестован. Их назвали «исламистскими террористами». Убитый полицией был полностью вооружен, но на нем был фальшивый пояс со взрывчаткой.

Еще минимум один из преступников, который также хорошо вооружен, находится еще на свободе. Отмечают, что нападавших могло быть четверо.

Жителей столицы призывают избегать посещения центральных улиц Вены. Также просят, по мере возможности, не выходить из дома, а также оставить дома детей.