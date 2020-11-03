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Рейдерство одесского Нархоза: аферист Юра Маслов взялся за новое громкое дело

03.11.2020

Рейдерство – вещь для современной Украины уже совсем привычная: рейдерят фирмы, объекты недвижимости и целые бизнесы. Аппетиты рейдеров растут, а потому уже вряд ли выйдет удивить даже столь масштабным подходом, когда рейдернуть решили целый университет.

Речь идет об Одесском национальном экономическом университете – ОНЭУ. Но именно как учебное заведение ОНЭУ рейдеров не интересует: вуз вполне себе быстро расформируют и разгонят, зато от него останутся: огромные корпуса в самом центре Одессы, общежития (на место которых уже прямо просится застройка многоэтажек), база отдыха на Бугазе и еще целый ряд «хозяйственных объектов» разного калибра. Даже по самым скромным подсчетам выигрыш рейдеров может перевалить за сотню миллионов долларов – за такие куски можно и повоевать.

А вот что действительно интересно – так это технология рейдерства. Просто взять и переписать на себя что-то через черных нотариусов здесь не выйдет, так что схему подобрали под стать объекту: на намеченных ректорских перевыборах будущие внешние хозяева ОНЭУ решили организовать настоящий политический замес, где главной задачей является не столько победа их кандидата, сколько дискредитация самих выборов и доведение ситуации до распада университета. Старый ректор Михаил Иванович Зверяков, получивший статус «и.о.», давно и плотно попал в оборот к «решающим людям», так что сам он даже не поймет, как и для чего его используют по итогу.

А вот главным действующим лицом рейдеров выбрали Юру Маслова – крупнокалиберную шестерку, у которой уже есть опыт подобных «проектов»: в 2009 году он уже возглавлял правление банка «Киев», когда после докапитализации финучреждения само оно было признано банкротом, а свыше 1 млрд. грн. «куда-то делись». Юра Маслов тогда длительное время отсиживался в Австрии, опасаясь криминального дела за труды свои – он получил статус подозреваемого по ч.5 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

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При этом сам Маслов, имея вполне себе приличный криминальный опыт (дважды подозреваемый в организации заказных убийств в 1997 г. бизнесменов Шляхова и Коренчука, подозреваемый в растлении несовершеннолетних в 2009 г., прямо сейчас вырисовывается дело по разворовыванию европейских денег, выделенных на канализационную систему в с. Вилково), теперь и сам находится в непростом положении: места в Одесском облсовете он лишился, в губернаторской команде от него шарахаются, как от чумного, к вопросам горуправления его не подпускают, а для должности зиц-председателей полно кандидатур подешевле. Именно поэтому главным тараном рейдерства ключевого экономического вуза Одессы выбрали именно – дело хоть и вонючее, но сулящее прекрасный капитал для «выхода на пенсию». А Юра, как ни крути, к ОНЭУ примазаться (пусть и вскользь) успел.

При этом планы рейдеров менялись трижды: вначале они надеялись провести Юру в ректоры, но быстро поняли, что в закрытом университетском коллективе такой финт не провернуть. После была сделана ставка на оставление на ректорском посту Зверякова – человека, находящегося под полным контролем самого Маслова и его хозяев. Дело в том, что сын Зверякова не только имеет серьезные карточные долги, но и нахватал проблем в банковской сфере, где его держат только за счет Маслова и вопреки фактам хищения и пропажи денег «по месту работы». Поэтому у рейдерской группы была четкая уверенность, что Маслов сможет через Зверякова получать любой результат вплоть до «оптимизации» ОНЭУ с повальным сокращением сотрудников и окончательным распадом вуза.

Когда же рухнул и этот вариант, то была предложена предельно простая, но эффективная схема: сами выборы превращаются в фарс, а неизбежное поражение Маслова обставляется таким образом, что признавать подобные выборы будет просто невозможно.

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Если кто копнет биографию Юры Маслова, то увидит: политические скандалы и распри были неизбежным элементом его жизни (это даже позволяло скрыть за такими скандалами криминальные странички). Но университет – это не стандартное поле политической борьбы, где против тебя могут выстрелить твоим же оружием, а внутренняя кухня научной интеллигенции, в прогрессивных и грязных политтехнологиях смыслящих мало. На это и делался акцент: Маслов, понимая неизбежность появления компромата на самого себя, начал первым, делая компромат абсолютно грязным и «нечитаемым». Здесь ему было важно показать, что борьба ведется за рамками любых норм и правил, важно было застолбить возможность признать выборы «несостоявшимися». Закрепив за собой роль жертвы, Юра уже мог смело атаковать и своих оппонентов – мол, война, все честно.

Удержать ОНЭУ в такой ситуации будет куда сложнее, чем кажется: если сорвать выборы удастся, то дальше начнется планомерное расшатывание университета (для этого потребуется менее года). Но даже если и этот план не сработает, то Маслов будет кошмарить вуз судебными исками и атаками – у этого афериста не остается иного выбора хоть как-то зацепиться за свое светлое будущее. И если он со своими хозяевами доведет план до конца, сорвав куш, то сезон охоты на крупные университеты Украины для рейдеров будет открыт по-настоящему.

 

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