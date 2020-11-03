Рейдерство одесского Нархоза: аферист Юра Маслов взялся за новое громкое дело

Рейдерство – вещь для современной Украины уже совсем привычная: рейдерят фирмы, объекты недвижимости и целые бизнесы. Аппетиты рейдеров растут, а потому уже вряд ли выйдет удивить даже столь масштабным подходом, когда рейдернуть решили целый университет.

Речь идет об Одесском национальном экономическом университете – ОНЭУ. Но именно как учебное заведение ОНЭУ рейдеров не интересует: вуз вполне себе быстро расформируют и разгонят, зато от него останутся: огромные корпуса в самом центре Одессы, общежития (на место которых уже прямо просится застройка многоэтажек), база отдыха на Бугазе и еще целый ряд «хозяйственных объектов» разного калибра. Даже по самым скромным подсчетам выигрыш рейдеров может перевалить за сотню миллионов долларов – за такие куски можно и повоевать.

А вот что действительно интересно – так это технология рейдерства. Просто взять и переписать на себя что-то через черных нотариусов здесь не выйдет, так что схему подобрали под стать объекту: на намеченных ректорских перевыборах будущие внешние хозяева ОНЭУ решили организовать настоящий политический замес, где главной задачей является не столько победа их кандидата, сколько дискредитация самих выборов и доведение ситуации до распада университета. Старый ректор Михаил Иванович Зверяков, получивший статус «и.о.», давно и плотно попал в оборот к «решающим людям», так что сам он даже не поймет, как и для чего его используют по итогу.

А вот главным действующим лицом рейдеров выбрали Юру Маслова – крупнокалиберную шестерку, у которой уже есть опыт подобных «проектов»: в 2009 году он уже возглавлял правление банка «Киев», когда после докапитализации финучреждения само оно было признано банкротом, а свыше 1 млрд. грн. «куда-то делись». Юра Маслов тогда длительное время отсиживался в Австрии, опасаясь криминального дела за труды свои – он получил статус подозреваемого по ч.5 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

При этом сам Маслов, имея вполне себе приличный криминальный опыт (дважды подозреваемый в организации заказных убийств в 1997 г. бизнесменов Шляхова и Коренчука, подозреваемый в растлении несовершеннолетних в 2009 г., прямо сейчас вырисовывается дело по разворовыванию европейских денег, выделенных на канализационную систему в с. Вилково), теперь и сам находится в непростом положении: места в Одесском облсовете он лишился, в губернаторской команде от него шарахаются, как от чумного, к вопросам горуправления его не подпускают, а для должности зиц-председателей полно кандидатур подешевле. Именно поэтому главным тараном рейдерства ключевого экономического вуза Одессы выбрали именно – дело хоть и вонючее, но сулящее прекрасный капитал для «выхода на пенсию». А Юра, как ни крути, к ОНЭУ примазаться (пусть и вскользь) успел.

При этом планы рейдеров менялись трижды: вначале они надеялись провести Юру в ректоры, но быстро поняли, что в закрытом университетском коллективе такой финт не провернуть. После была сделана ставка на оставление на ректорском посту Зверякова – человека, находящегося под полным контролем самого Маслова и его хозяев. Дело в том, что сын Зверякова не только имеет серьезные карточные долги, но и нахватал проблем в банковской сфере, где его держат только за счет Маслова и вопреки фактам хищения и пропажи денег «по месту работы». Поэтому у рейдерской группы была четкая уверенность, что Маслов сможет через Зверякова получать любой результат вплоть до «оптимизации» ОНЭУ с повальным сокращением сотрудников и окончательным распадом вуза.

Когда же рухнул и этот вариант, то была предложена предельно простая, но эффективная схема: сами выборы превращаются в фарс, а неизбежное поражение Маслова обставляется таким образом, что признавать подобные выборы будет просто невозможно.

Если кто копнет биографию Юры Маслова, то увидит: политические скандалы и распри были неизбежным элементом его жизни (это даже позволяло скрыть за такими скандалами криминальные странички). Но университет – это не стандартное поле политической борьбы, где против тебя могут выстрелить твоим же оружием, а внутренняя кухня научной интеллигенции, в прогрессивных и грязных политтехнологиях смыслящих мало. На это и делался акцент: Маслов, понимая неизбежность появления компромата на самого себя, начал первым, делая компромат абсолютно грязным и «нечитаемым». Здесь ему было важно показать, что борьба ведется за рамками любых норм и правил, важно было застолбить возможность признать выборы «несостоявшимися». Закрепив за собой роль жертвы, Юра уже мог смело атаковать и своих оппонентов – мол, война, все честно.

Удержать ОНЭУ в такой ситуации будет куда сложнее, чем кажется: если сорвать выборы удастся, то дальше начнется планомерное расшатывание университета (для этого потребуется менее года). Но даже если и этот план не сработает, то Маслов будет кошмарить вуз судебными исками и атаками – у этого афериста не остается иного выбора хоть как-то зацепиться за свое светлое будущее. И если он со своими хозяевами доведет план до конца, сорвав куш, то сезон охоты на крупные университеты Украины для рейдеров будет открыт по-настоящему.