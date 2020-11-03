У віденського терориста було албанське коріння

У одного з виконавців теракту у Відні (Австрія) було албанське коріння. Мова йде про нападника, якого ліквідували поліцейські.

Про це у Twitter повідомив редактор австрійської щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.

За словами Кленка, нападнику було 20 років, він народився і виріс у Відні. Він також був у полі зору австрійських спецслужб, оскільки був одним з ісламістів, які хотіли виїхати до Сирії.

Нападника звали Куртін С., у нього було албанське коріння, а батьки родом з Північної Македонії. За словами Кленка, поліція вважала, що терорист був не здатний самостійно спланувати напад.