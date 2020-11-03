Mitsubishi розробляє нові електромобілі

Компанія Mitsubishi розробляє два нових електромобіля. При цьому вони знімають з виробництва свій старий електрокар i-MiEV на початку наступного року.

Поки інформації не багато, але відомо те, що перший електромобіль планують робити в Китаї, спільно з місцевою компанією Guangzhou Automobile Group, більш відомої як GAC. Машина з’явиться в березні 2022 року. Другий електрокар буде побудований спільно з партнерами Mitsubishi по альянсу – Renault і Nissan. Це буде компактний автомобіль.

Крім цього, Mitsubishi мають намір випустити три нові моделі, які матимуть гібридні силові установки, що будуть підзаряджатися. Першою новинкою буде оновлений Eclipce Cross. Другою з них буде нове покоління Mitsubishi Outlander. Третьою новинкою стане мінівен Xpander з гібридним приводом, що будет підзаряджатися.