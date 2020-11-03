У Зеленского заявили, что в Конституционном суде есть симпатики РФ

Представитель президента Владимира Зеленского Федор Вениславский считает, что группа судей Конституионного суда симпатизируют России.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

По словам Вениславского, группу симпатиков России возглавляет непосредственно глава КС Александр Тупицкий.

Представитель Президента считает решение Конституционного суда об антикоррупционной реформе «дерзким нападением России на основы украинской государственности».

Вениславский считает, что Россия не случайно совершила гибридную атаку на Украину именно через КС.

«В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России. Возглавляет ее глава КСУ», — заявил он.

Вениславский напомнил, что в 2014 году Тупицкий заявлял, что КС не должен рассматривать вопрос о признании незаконности «референдума» в Крыму.

«Еще он выступал, что Верховная Рада АР Крым действовала в каких–то чрезвычайны условиях, а потому ее надо спросить, почему она такое решение приняла. Это отдельное мнение Тупицкого», — рассказал представитель президента.