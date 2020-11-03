Турчинов получил повестку на допрос в ГБР

Александр Турчинов получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований по событиям Евромайдана. Эту информацию он сообщил у себя в Facebook во вторник, 3 ноября.

«Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по «расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах». Они, видимо, до сих пор не разобрались, «кто совершал эти преступления», поэтому и производят дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке «Слуг народа», — написал он.