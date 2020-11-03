Експрокурор Рубан шукає порятунку в суді

Представители крупного украинского производителя снеков приехали под стены Сумского окружного административного суда, где слушается дело прокурора А. Рубана, подозреваемого в рейдерском захвате предприятия.



«Бывший прокурор Рубан пытается через Сумской окружной административный суд вернутся в прокуратуру. Этого наш коллектив ему не позволит. Так как он рейдерскими методами пытался захватить предприятие. Мы просим суд вынести справедливое решение по поводу рейдера Рубана. Мы будем бороться до последнего», — заявил Сотрудник завода «Семки» компрессорщик Николай Кошкин.



Напомним, ранее ГБР официально признало ООО «Волана», выпускающее продукцию под брендом «Семки», пострадавшей стороной по делу, подтверждающее умышленный характер противоправных действий группы сотрудников правоохранительных органов.



Как стало известно, именно прокурор А. Рубан давал незаконные указания прокурорам и следователям о том, как именно должно расследоваться дело против «Семок». Поскольку прокурор в своей деятельности должен действовать самостоятельно, эти указания квалифицированы как вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительных органов.



В результате такого вмешательства следователь Службы безопасности Украины в Сумской области по согласованию с прокуратурой подал в суд незаконное представление об аресте имущества.Прокурорская аттестационная комиссия, изучив это громкое дело, рекомендовала уволить А. Рубана из прокуратуры.



Генеральный прокурор подписала соответствующее распоряжение и назначила независимую группу прокуроров для беспристрастного расследования этого дела.



Не смотря на это, бывший прокурор подал иск против решения Генпрокурора и пытается восстановиться на должности, используя свои связи и влияние в Сумском суде.