В Виннице супружеская пара удерживала в подвале мужчину, чтобы выбить с него долг

В Виннице супруги незаконно удерживали в подвале 25-летнего винничанина, требуя вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего о том, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают», — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники обвинили потерпевшего, работавшего у них, в краже 12 тыс. грн. 25-летний пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.

Сообщается, что во время осмотра автомобиля полицейскими изъяты мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.