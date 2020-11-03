Чао, подонки! Кто рассматривал скандальное решение в КСУ

Одиннадцать судей Конституционного Суда Украины поддержали решение по делу 124/2020(393/20), но четыре — нет. По нему положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», касающиеся электронных деклараций госслужащих, признаны неконституционными.

Аналитики портала YouControl предлагают ознакомиться с основными сведениями о них и с их декларациями, поданными в 2020 году.

Кто эти судьи, проголосовавшие «за»?

Тупицкий Александр Николаевич

• незадекларированная земля в Крыму;

• выступал в роли «палача» НАБУ;

• связи с «Партией регионов»;

• связи с Юрой Енакиевским и Пупсом.

Председатель Конституционного Суда Украины с 17 сентября 2019 года и является членом суда еще с 2013-го, пройдя по квотам Януковича. Именно он имеет земельные связи с Крымом, пополнение которых «забыл” задекларировать. Еще до аннексии в 2014 году он имел в собственности землю в Кореизе возле Ялты, а в 2018 году, будучи заместителем председателя КСУ, приобрел еще один участок площадью 126 кв. м, однако он не появился в декларациях ни за 2018-й, ни за 2019 год. Кроме Крыма найдены связи в прошлом с «Партией регионов»: его жена была помощницей нардепа от партии в 7-м созыве Бобкова Александра Михайловича. В то время он был правой рукой Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас скрывается из-за коррупции. Также Тупицкому приписывают контакты с авторитетными деятелями (попросту — бандитами; А) Юрой Енакиевским и Пупсом. Как один из судей-докладчиков А. Тупицкий прописал тексты решений резонансных дел по НАБУ.

Городовенко Виктор Валентинович

• требование взятки в $100 000;

• история с отбором жилья у людей с инвалидностью;

• связи с Петром Порошенко.

Назначен в ноябре 2017 года — XIV внеочередным съездом судей Украины. Заместитель главы администрации Порошенко Алексей Филатов лоббировал его назначение. В 2019 году Государственное бюро расследований по решению суда обязано начать расследование в отношении этого судьи и группы связанных лиц по уголовным правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Уголовного кодекса Украины. Он требовал взятку в размере $100 000 за назначение Ушатого И. на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области. Также есть сведения в СМИ о том, что он принудительно сажал людей с инвалидностью в психбольницу и отбирал у них жилье.

Завгородняя Ирина Николаевна

• незадекларированный Land Rover;

• неподтвержденные доходы мужа;

• связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.

Судья с сентября 2018 года, назначена Верховной Радой при содействии депутата БПП Александра Грановского. По результатам недавней проверки НАПК, 7 октября 2020 года оказалось, что судья Завгородняя не задекларировали имущество на сумму более 615 000 гривен. Речь идет об автомобиле Land Rover 2012 года выпуска, которым с того же 2012-го владел ее муж и в 2017-м и 2019-м годах давал ей доверенность на пользование. Кроме того, муж в 2018 году приобрел квартиру в Киеве на 54 квадрата за 1,3 миллиона гривен и паркоместо стоимостью 149 000 гривен. Хотя, по данным НАПК, официально таких средств у него не было. Также есть свидетельства о связи Завгородней с партией «Оппозиционная платформа — За Жизнь» и Григорием Суркисом. В 2019 году голосовала за отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Касминин Александр Владимирович

• приватизация служебной квартиры;

• признал неконституционным курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО.

Назначен судьей Януковичем в сентябре 2013 года по рекомендации экс-главы КСУ — Вячеслава Овчаренко, который возглавлял Енакиевский суд, где исчезли материалы судимостей Януковича. В декабре того же года ему предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева — «Панораме на Печерске» — площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. При этом семья судьи явно не из тех, что нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена — Анфиса — тогда же получила три миллиона гривен в качестве дивидендов от своего бизнеса. Кроме этого Касминины владеют рядом объектов недвижимости в Полтаве, где он ранее возглавлял Апелляционный суд. Когда КС признал проект конституционным законопроект, предлагающий закрепить в украинской Конституции курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО, Касминин высказал «особое мнение» с отрицанием.

Кривенко Виктор Васильевич

• решение вопросов «Ленкузни»;

• награждал судей, решения которых вызвали узурпации власти Януковичем.

Назначен судьей в ноябре 2015 года XIII съездом судей Украины. На эту должность его пролоббировал экс-председатель Высшего хозяйственного суда Богдан Львов. В 2017 году как старший судья исполнял обязанности председателя КСУ и отметил нагрудными знаками судей, причастных к решениям КСУ, повлекших узурпацию власти Виктором Януковичем. Почти 10 лет был председателем Совета судей Украины. Помогал в свое время П. Порошенко решать его вопросы по «Ленинской кузнице».

Литвинов Александр Николаевич

• связь с Виктором Януковичем;

• выступал в роли палача НАБУ.

Назначен судьей в феврале 2013 года XI очередным съездом судей Украины. Правая рука О.Тупицкого, с которым параллельно работали судьями в различных районных судах Донецка, когда Донецкой областью руководил Янукович. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала К.К. Рокоссовского (расположено в Амурской области России). Как один из судей-докладчиков прописал тексты решений резонансных дел по НАБУ.

Мойсик Владимир Романович

• незадекларировал 150 тыс. грн;

• связь с Виктором Ющенко.

Назначен судьей в января 2016 года П.Порошенко по рекомендации Ющенко, у которого он был советником в 2008-2010 годах. Кстати, в тот же период был членом Национального конституционного совета. По данным НАЗК, Владимир Мойсик вовремя не задекларировал более 150 000 гривен дохода.

Сас Сергей Владимирович

• связь с «Батькивщиной».

Назначен судьей в марте 2014 года Верховной Радой Украины. С 1994 года до 2014 года был народным депутатом Украины, членом партии «Батькивщина».

Слиденко Игорь Дмитриевич

• связь со «Свободой»;

• дважды не задекларировал доход на сумму 330 тыс. грн.

Назначен судьей в марта 2014 года Верховной Радой Украины по квоте партии «Свобода». По данным НАЗК, судья Игорь Слиденко дважды нарушил требования части 2 статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях, несвоевременно сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии в мае и декабре 2019 года. Он не указал вовремя доход совокупно в 330 000 гривен.

Филюк Петр Тодосьович

• история с земельными участками под имение;

• история с «удешевленным» авто сына;

• связь с Игорем Палицей.

Назначен судьей на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года. В 2012 году Петр Филюк получил бесплатно шесть земельных участков под Луцком. Рыночная стоимость земли в этом районе достигает 1000 долларов за сотку. Однако, по словам судьи, на его территории ранее была свалка, которую он привел в порядок. И поэтому сельсовет выделил ему землю бесплатно. Сегодня там находится элитный особняк площадью 252,2 кв. м. Его официальным владельцем является отец Петра. Согласно декларации, в 2019 году сын Петра Филюка — Андрей приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2013 года выпуска за 356 тыс грн. Хотя рыночная стоимость такого авто — вдвое больше. Со времен, когда он был председателем Волынского апелляционного суда, Филюка связывают с Игорем Палицей.

Юровская Галина Валентиновна

• связь с Николаем Онищуком.

Назначена судьей на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года по результатам конкурса. С 2016 до 2019 года работала заместителем начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей Украины, ректором которой является экс-министр юстиции и бывший нардеп Николай Онищук.

Проголосовавшие «против»

Первомайский Олег Алексеевич

Назначен судьей Верховной Радой в 2018-м по конкурсу. Бывший доцент Университета имени Тараса Шевченко.

Лемак Василий Васильевич

Назначен судьей Петром Порошенко в 2018 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Колесник Виктор Павлович

Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2016 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Головатый Сергей Петрович

• недостоверные сведения о 3,6 млн грн.

Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2018 году. В декларации за 2019 год обнаружено на 3,6 млн грн недостоверных сведений.

Напомним, YouControl резко осуждает действия Конституционного Суда относительно вынесенного решения. Информация из деклараций, опубликованных ранее НАПК, получена YouControl законным образом и будет доступна в системе. Кроме того, вы можете и дальше анализировать причастность к бизнесу национальных публичных деятелей и состояние чиновников в бесплатном каталоге деклараций.

Источник: YouControl