Рада разрешила допуск следователей в зону ООС

Верховная рада приняла закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3984.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«За» проголосовали 279 депутатов парламента. Документ вносит изменения в закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными.

Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.