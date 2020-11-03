На улицах Киева появились борды с напоминанием о важности безопасности журналистов

На улицах Киева появились плакаты с надписями «Журналисты важны». Их разместил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Об этом «Стране» заявил глава союза Сергей Томиленко.

«Я, активно готовясь к слушаниям по вопросам безопасности журналистов, спросил руководителей одной из компаний, которые размещают наружную рекламу в Киеве, могут ли они поддержать журналистов. Тем более, после избирательной рекламы может быть пространство для социальной рекламы.

Наши месседжи о безопасности журналистов поддержали, а рекламу разместили бесплатно», — сказал Томиленко. По его словам, в Киеве появилось три борда: один по маршруту с Оболони на Подол, еще один — на Краснозвездном, и один — на Деловой улице.

«Журналисты важны — это слоган, который мы запустили ко Дню журналиста.

Журналистов бьют, во время эпидемии есть риск заболеть и т.д…. Но журналисты продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Так хотим донести до людей, что журналисты важны. Поддерживайте журналистов, требуйте для них защиты», — сообщил Томиленко.

