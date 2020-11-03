К Земле приближается астероид размером с автобус

Астрономы из НАСА проинформировали население планеты, что 2 ноября к нашей планете подлетит тело 2018 VP1 с размерами 2-4 метра.

Несмотря на небольшие габариты, ученые отнести астероид к классу опасных Аполлонов, сообщают Новости планеты.

Падение на нашу планету полностью исключено, успокоили специалисты. Объект обращается вокруг Солнца, делая полный оборот каждый 731 день. Сближение со светилом составляет 0,91 астрономической единицы, а отдаление – максимум 2,27 астрономической единицы. Астероид по степени отражения света и размерам можно сравнить с автобусом.

Тело подлетит к нашей планете второго ноября в 18:33. Расстояние составит всего лишь 419 тыс. километров. Шансы вхождения в земную атмосферу равны 0,41%. Даже если астероид и окажется в ней, то до самой земли не долетит – он мигом сгорит.

Некоторое время назад в космосе произошло более значимое событие: к нашей планете подлетел астероид размером с минивэн. Ученые из НАСА не заметили его, поэтому в случае падения тела на землю это стало бы большим, не совсем приятным сюрпризом. Астроид был замечен, только когда он уже приблизился к Земле. Специалисты попытались успокоить, что астероид, как и 2018 VP1, сгорел бы в атмосфере, так и не достигнув самой поверхности. Кроме того, астрономы отметили, что далеко не все космические объекты получается увидеть заблаговременно. Некоторые становятся видны, только когда сближаются уже с нашей планетой.

Таким образом, очередного тела не стоит бояться, никаких печальных последствий не последует.