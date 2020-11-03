На Львовщине открыли музей разбитых самолетов

Во Львовской области в селе Хоросно открыли музей разбитых самолетов Второй мировой войны.

В экспозиции необычного музея представлены обломки 12 самолетов времен Второй мировой войны, найденных на территории Украины. Экспонаты размещены под специальным куполом и под открытым небом.

Обломки самолетов собирала поисковая группа в регионе Карпат, на Волыни и вблизи Львова. Первый самолет был найден еще пять лет назад, остальные на протяжении последних двух лет.

В экспозиции музея представлены обломки советских истребителей МиГ-3, МиГ-9, немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88, Junkers Ju 52, HE-111. Среди экспонатов представлены также двигатели, элементы парашютной системы и прочее.