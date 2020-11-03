СБУ раскрыла схему хищения авиадвигателей и комплектующих

Украинские спецслужбы блокировали систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица украинского предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование по поддельным документам дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны СНГ.

«Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной сделки.