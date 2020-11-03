Европа перед угрозой хаоса

Европу накрыл пандемический шторм. Смогут ли европейские страны сообща победить коронавирус?

1 ноября Европа перешагнула отметку в 10 миллионов заболевших коронавирусом. При этом половина новых случаев зафиксирована в последние пять недель, то есть заражались примерно по миллиону человек в неделю. Таким образом, на данный момент Европа превращается в новый центр распространения эпидемии.

Об этом говорится в сегодняшней публикации «Зеркала недели».

В Европе проживает лишь десятая часть населения планеты, но при этом жители континента составляют 22% от общего числа заразившихся COVID-19, количество которых превысило 46 миллионов по всему миру. По статистике смертности, на Европу приходится 23% случаев — свыше 270 тысяч из более чем 1,2 миллиона в мире. За последнюю неделю, по данным ВОЗ, на Европейский континент приходилось более половины всех новых случаев заражения в мире. Если говорить о членах Евросоюза, то Франция и Испания имеют уже более миллиона случаев каждая. В Мадриде откровенно признали, что утратили контроль над распространением вируса, и объявили в стране режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в конце октября, что реальное количество случаев COVID-19 в Испании может превышать три миллиона. Более одного миллиона заболевших также зафиксировано в Великобритании, где с конца текущей недели будут введены новые меры карантина на ближайший месяц.

Согласно предварительным выводам испанских и швейцарских ученых, сейчас в Европе распространяется вариант вируса, впервые выявленный в Испании в июне и получивший наименование 20A.EU1. Возможно, его переносчиками являются люди, которые отдыхали в Испании минувшим летом, и сейчас в некоторых странах до 70% заболевших являются носителями именно этого вида вируса. Так, только в июле Испанию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов, при том, что с марта по май страна вообще не принимала гостей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), эпидемиологическая ситуация во всех странах ЕС, за исключением Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции, может характеризоваться, как вызывающая тревогу.

Вторая волна распространения COVID-19 накрывает Европу с большей скоростью, чем это было при первой — в марте-апреле. Показатели по новым случаям заражения превышают весенние. О возвращении в карантин (в той или иной форме) в ноябре заявили Франция, Австрия, Германия, Бельгия, Греция. Определенные ограничительные меры также вводятся в Испании и Италии.

29 октября лидеры ЕС провели в онлайн-режиме чрезвычайный саммит, посвященный пандемии коронавируса. И, очевидно, он будет не последним, поскольку в европейских правительствах уже прямо говорят, что континент оказался перед угрозой хаоса, вызванного второй волной эпидемии. В ряде стран проходят протесты против карантинных ограничений, и национальные правительства находятся под огнем критики общественности и оппозиции за то, что не использовали лето (когда вирус распространялся не так быстро) для подготовки медицинской системы к новому пандемическому шторму.

Но сегодня для Евросоюза ситуация несколько отличается от той, что была весной, именно тем, что Еврокомиссия и прочие европейские институты могут сыграть более существенную роль для координации усилий отдельных стран по борьбе с коронавирусом. Напомним, что летом Евросоюз основал фонд в 672,5 млрд евро для поддержки экономик стран, пострадавших от коронавируса. Первые суммы из этого фонда будут выделены уже в будущем году, и основными получателями помощи станут Италия и Испания.

А недавно Евросоюз решил выделить 220 млн евро на организацию перевозки пациентов с коронавирусом через национальные границы, чтобы снизить нагрузку на медучреждения стран, которые уже испытывают нехватку коечных мест.

К более неотложным мерам, в частности обсуждавшимся на саммите 29 октября, также следует отнести создание централизованной информационной базы о распространении вируса и эффективности борьбы с ним, массовое тестирование граждан, отслеживание контактов заболевших, подготовку к кампаниям вакцинации, налаживание надежной системы снабжения медицинскими материалами и оборудованием на едином рынке ЕС. При этом Евросоюз стремится сохранить максимально возможную в условиях пандемии свободу передвижения людей через границы внутри ЕС.

«Мы уже глубоко находимся во второй волне. По состоянию на сегодня в Европе заражено более 1,1 миллиона человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в последующие 2–3 недели», — заявила 28 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам исследователей, речь идет об экспоненциальном росте. «Я думаю, что Рождество этого года будет другим, многое зависит от нашего поведения, как мы будем вести себя в ближайшие недели», — добавила глава Еврокомиссии, намекнув, что европейцам стоит готовиться к тому, что карантин, который пока вводят лишь на ближайший месяц, может быть продлен до конца года.

По мнению лидеров стран, в этот период все страны ЕС должны также унифицировать методы тестирования и взаимно признавать их результаты. Еврокомиссия рекомендует перейти на использование экспресс-тестов на антигены, дабы получать результаты быстрее, чем при используемых сейчас ПЦР-тестах.

ЕС пытается унифицировать работу мобильных приложений для отслеживания контактов инфицированных. В странах Евросоюза уже имеются 19 таких приложений, которые были установлены на 52 миллионах устройств. Брюссель хочет объединить их в единой службе связи национальных приложений под названием «Шлюз».

Кроме того, Еврокомиссия продлила действие временной отмены таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС. Государства — члены ЕС должны проводить информационную кампанию для противодействия дезинформации, связанной с пандемией, противостоять «пандемической усталости» людей от карантинных мер, содействовать общественному доверию к вакцинации. В ноябре Брюссель представит первый обзор национальных планов вакцинации, в то время как продолжаются переговоры с различными производителями вакцин на предмет обеспечения ими в достаточном количестве всех стран ЕС после того, как их эффективность будет подтверждена. Как известно, ЕК ожидает, что вакцина будет разработана и доступна в течение ближайшего года, а первые прививки будут сделаны уже в апреле будущего года. По словам Урсулы фон дер Ляйен, при оптимистическом сценарии, Европа будет получать 20–50 млн доз вакцин ежемесячно. Впрочем, пока рано говорить, будет ли вакцина защищать человека от вируса пожизненно или будет действовать лишь какое-то время.

Наконец, органы ЕС настаивают на едином подходе всех стран-членов к политике ограничения передвижения через внутренние границы. Подразумевается, что страны будут придерживаться принципа свободного передвижения и отменят меры внутреннего пограничного контроля, связанные с COVID-19. В ноябре Агентством по авиационной безопасности ЕС и ECDC будет разработан общий протокол тестирования для авиапассажиров, о чем будет сделан специальный доклад. Также органы ЕС намерены более четко определить и классифицировать категории людей, которым будет разрешен въезд из стран, не входящих в Евросоюз, в условиях пандемии.

Все описанное выше представляет существенный контраст с ситуацией, имевшей место весной, когда каждая страна боролась с пандемией собственными силами и в своих ограничительных мерах не следовала каким-либо общим рекомендациям, а также не согласовывала свои действия с Брюсселем и странами-соседями.

Будут ли совместные действия европейцев эффективнее, чем разрозненные усилия отдельных стран, предпринимавшиеся весной, — большой вопрос. Эксперты говорят, что ключевым фактором становится поведение людей, их готовность следовать ограничительным мерам даже в условиях «пандемической усталости».

Бельгийский микробиолог Питер Пиот, открывший в 1976 году вирус Эболы и являющийся первопроходцем в изучении СПИДа, стал советником главы Еврокомиссии в период пандемии коронавируса. По его словам, причина новой волны в том, что люди слишком быстро расслабились, когда в летние месяцы число заражений пошло на спад. «Если мы продолжим такое поведение, у нас будет третья волна и, возможно, даже с большей смертностью», — констатировал ученый.

Пиот считает, что из-за слишком скорого ослабления мер, предпринятых во время первой волны пандемии в Европе, люди стали несерьезно относиться к выполнению противоэпидемических мер. Теперь «мы платим высокую цену за это», подчеркнул ученый. «Введенные меры работают только в том случае, если им следуют все. Если лишь меньшинство людей ходят в масках — в среднем в ЕС это 60%, это не приносит значительных результатов, так как нам нужно 95%. Это то, что, например, делают в Сингапуре. Если мы все будем этому следовать, то сможет сохранить сотни тысяч жизней», — убежден он.

В пример европейцам также ставят Австралию, где в минувшие выходные не зафиксировано ни одного нового местного случая передачи вирусного заболевания. Это произошло впервые за пять месяцев. В стране меры, введенные правительством, сочетались с соблюдением карантинных требований обществом (ограничение контактов, социальное дистанцирование, использование мобильного приложения для отслеживания общения больных людей, масштабное тестирование и т.д.), что позволило ограничить число заразившихся 27,5 тысячи (на 25 миллионов жителей) и в итоге свести распространение вируса на нет. Количество умерших от вируса в Австралии составило 907 человек.

Европа только сейчас пытается сформулировать свою общую стратегию противостояния пандемии. Решения органов ЕС дают уверенность правительствам стран, которые верят, что теперь их не оставят без помощи. Безусловно, за минувшие полгода медикам удалось получить огромные знания и опыт в противодействии вирусу, но победа над пандемией, судя по всему, на данный момент зависит в большей степени от усилий отдельных людей, от их сознательности в ежедневном соблюдении ограничений, которые разорвут цепочки передачи вируса. Жесткие карантинные меры могут содействовать этому, но не слишком эффективно. И, скорее всего, нужен умеренный подход, при котором власти будут поощрять правильное поведение людей с максимальным сохранением функционирования общества, его институтов и бизнеса, а не навязывать строгие правила.

Готовы ли европейцы последовать такому подходу, станет известно по тому, как они сумеют вынырнуть из второй волны пандемии.