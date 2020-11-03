Кого между Зеленским и Коломойским выберут нардепы, решая проблему КС

Инициатива Владимира Зеленского по роспуску Конституционного суда не имеет поддержки у большинства нардепов из его фракции. И это далеко не первый раз. Если с лобби олигарха Игоря Коломойского все понятно, то в этот раз «нож в спину» президент получает от спикера Дмитрия Разумкова. Последний регистрирует законопроект, за который готовы проголосовать значительно больше депутатов.

Как Зеленский собирается решать ситуацию с КСУ, почему у него разногласия с Разумковым и есть ли у президента план Б, – об этом говорится в сегодняшнем материале LIGA.net.

«СТАРЫЕ ЭЛИТЫ»

Зеленский отреагировал на решение КСУ радикально. Поручил Кабмину и Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) восстановить доступ к реестру деклараций, а сам подал законопроект, которым предложил Раде прекратить полномочия всего состава КСУ.

1 ноября президент заявил, что «демарш КСУ – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны». При этом не уточнил, кого именно он подразумевает под «старыми элитами».

По словам собеседника издания в руководстве фракции Слуга народа, Зеленский, в первую очередь, имеет в виду Коломойского, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и пятого президента Петра Порошенко. «Он считает, что Порошенко лично это инспирировал, чтобы расшатать власть. Для него это сговор всех со всеми», – говорит он.

Фракция, однако, не спешит поддерживать инициативу президента. Против выступает группа нардепов, лояльных Коломойскому, говорят три собеседника в руководстве фракции. Подтверждением служат заявления экс-ведущего телеканала 1+1 Александра Дубинского в защиту КСУ. По его словам, КСУ остался «единственной государственной институцией, где не засели представители группы Пинчука-Сороса».

На согласительном совете лидеров фракций 2 ноября против законопроекта Зеленского выступили ОПЗЖ, Батьківщина и группа За майбутнє, лидером которой является бизнес-партнер Коломойского Игорь Палица.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский настроен оптимистически. «Оцениваю законопроект Зеленского как адекватное политико-правовое разрешение ситуации, которая возникла в результате антигосударственных решений КСУ. Думаю, нардепы понимают, что, если оставить ситуацию в нынешнем состоянии, это приведет к разрушению государства в целом», – заявил он.

Тем не менее, фракция не разделяет оптимизма коллеги. «Законопроект может лопнуть еще на стадии комитета. Потому что законопроект сугубо политический, а в правовом комитете – доктора наук, конституционалисты и так далее», – объясняет собеседник издания в руководстве СН.

Кроме того, до 6 ноября у нардепов есть возможность подать альтернативные законопроекты, говорит представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря. Поэтому сложно сказать, когда законопроект может появиться в сессионном зале, не говоря уже о принятии.

Именно поэтому Зеленскому пришлось обращаться к нетрадиционным способам коммуникации и записать аудиообращение к «слугам», которое разместил в партийном чате одного из мессенджеров.

«Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование», – заявил президент. Он призвал нардепов остановить «хаос, который создает Конституционный суд за деньги», иначе будет противостояние на улицах, которое станет «жестким, но справедливым» ответом общества.

Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось. Необходимо принять жесткое решение по КСУ. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности, – подчеркнул президент

Для пущего эффекта Зеленский посетил вечернее заседание фракции, на котором снова призвал «слуг» проголосовать за его законопроект, иначе они «защищают судей КСУ». Однако, как рассказывают изданию присутствующие на фракции нардепы, призывы президента не смогли убедить всех поддержать его инициативу. Более того, Слуга народа больше склоняется к законопроекту Разумкова. О нем ниже.

ИГРЫ РАЗУМКОВА

Утром 2 ноября Разумков собрал лидеров фракций для того, чтобы обсудить выход из ситуации с КСУ. Спикер предложил подписаться под новым законопроектом.

СПРАВКА. Законопроект №4304 авторства Разумкова подписали более 120 нардепов, представляющих фракции СН, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина, а также группу Довіра. Документом предлагается восстановить действие всех норм, которые были отменены решением КСУ. Включительно, действие статьи 366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса.

«Законопроект – это идея Разумкова, чтобы объединить все фракции для преодоления кризиса. Чтобы проголосовать 300 голосами и показать, что у парламента есть конституционное большинство», – говорит изданию один из руководителей фракции СН.

Эксперт по конституционному праву Александр Марусяк называет инициативу Разумкова необычной технологией. «Но тут возникает вопрос с Уголовным кодексом. Дело в том, что вносить изменения в Уголовный кодекс можно только отдельным документом, нельзя смешивать. И в будущем могут возникнуть вопросы. Поэтому это нельзя назвать чистой техникой. Это мухлеж», – рассказывает эксперт.

При этом Марусяк подчеркивает: закон не имеет обратной силы и чиновников, включительно судей КСУ, невозможно будет привлечь к ответственности за ранее открытые дела.

Если у экспертов к законопроекту юридические замечания, то у Зеленского – политические. По словам трех нардепов, которые присутствовали на заседании фракции, Зеленский прямо спросил у спикера, почему законопроект не согласовали с ним. «Разумков ответил, что согласовал с заместителями. Зеленский призвал Диму в следующий раз лично с ним обсуждать», – рассказывает один из собеседников.

Когда Зеленский ушел, Разумков заявил, что нельзя принимать законы, которые нарушают другие законы, – один из руководителей фракции

В ходе обсуждения на фракции большинство нардепов поддержали законопроект Разумкова, а не Зеленского. В тоже время была поддержана идея нардепа Александра Бакумова: зарегистрировать обращение к судьям КСУ с призывом сложить полномочия.

Кроме того, на фракции решили зарегистрировать законопроект об увеличении минимального количества голосов, необходимых для принятия решений КСУ. Документом будет предложено увеличить это число с 12 до 17, сообщили два собеседника в руководстве изданию

ЗАБЛОКИРОВАТЬ КСУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

«Поднять кворум – это наш план Б. Если мы не может победить КСУ, мы должны затруднить ему жизнь», – заявил собеседник в руководстве фракции.

По словам эксперта Марусяка, на сегодняшний день для принятия решения нужно 10 голосов, то есть обычное большинство. «Кроме количества судей (18) и необходимых для увольнения судьи голосов (2/3) в Конституции других цифр нет. Поэтому в профильном законе о КСУ можно корректировать параметры принятия решения. Но тут главное не переборщить. Оптимальной цифрой было бы 12, то есть 2/3. В Конституции эта цифра уже есть и к ней будет сложнее придраться», – считает Марусяк.

В тоже время эксперт предостерегает власть от установления слишком большой планки: «Это может полностью парализовать работу суда. Это очень опасно».

В самом КСУ говорят, что идея с кворумом «имеет хоть какое-то отношение к праву». «Но если это примут, то работа суда будет в любом случае заблокирована», – говорит собеседник в КСУ.

Тем не менее, в Слуге народа намерены прописать, что суд имеет право осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 17 судей. При том, что на сегодняшний день в КСУ всего 15 из 18 судей (два места вакантны по квоте Рады, одно – съезда судей). И принятие законопроекта в любом случае заблокирует работу КСУ. В руководстве СН это осознают и, собственно, на это рассчитывают.

Если нет голосов за роспуск КСУ, то сделаем все, чтобы заблокировать его работу, – один из руководителей фракции СН

По словам судьи КСУ Игоря Слиденко, основная задача Слуги народа – полностью заблокировать суд и не дать ему работать в принципе. «Боюсь, что после того, как Конституционный суд отменят таким образом, он больше не соберется», – заявил Слиденко в эфире UA:Перший.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

На данный момент голосов под законопроект Зеленского нет. «Группа Коломойского не собирается поддерживать. Также есть группа юристов. У них нет финансовой мотивации, это просто выше их сил. Также у нас 13 больных коронавирусом. И это как раз те, кто могли бы проголосовать «за», – рассказывает собеседник в руководстве фракции.

Учитывая это, законопроект Зеленского выглядит как инструмент для поднятия ставок в переговорах с КСУ. «Законопроект – это часть переговорной позиции. С его помощью мы призываем КСУ одуматься и пойти на диалог», – объясняет собеседник в руководстве фракции. Косвенно это подтвердил и сам Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Мой законопроект – это дамоклов меч, который будет висеть над судьями, и они не отменят ни земельную реформу, ни закон о языке, ни закон о ВАКС, – Зеленский

Также Зеленский не исключил возможности роспуска парламента, если его инициатива не найдет поддержки в зале. «Если будет реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а «слуги народа» понимают, что они благодаря мне и поддержке народа стали депутатами, и они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого глухого угла даже таким путем (как роспуск. – Ред.)», – заявил Зеленский.