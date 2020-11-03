В Украине замечен топовый электромобиль Porsche

В столице Украины сфотографировали премиальный электромобиль Porsche Taycan в исполнении Turbo.

Стоимость Taycan Turbo в нашей стране начинается от 3 миллионов 766 тысяч 100 гривен (131 тысяча 700 долларов по нынешнему курсу), а такой вариант, как показан на снимках, обойдётся примерно в 7 миллионов гривен (244 тысячи 800 долларов).

Ускорение с места до 100 км в час занимает у 680-сильного Porsche Taycan Turbo всего 3.2 секунды, а его максимальная скорость достигает 260 км в час. Ёмкость переднего багажного отсека составляет 81 литр, заднего – 336 литров.

Расход электроэнергии в комбинированном режиме у Taycan Turbo достигает 26 киловатт-часов на 100 километров пробега, а одной зарядки батареи достаточно для преодоления 450 километров.

На подзарядку тягового аккумулятора до 80% в идеальных условиях требуется чуть менее 23 минут, при этом расход энергии не превышает 270 киловатт-часов.