У Береговому на Закарпатті більшість ради зайняли представники угорців

Місцеві вибори в прикордонному місті Берегове на Закарпатті виграла Партія угорців України “КМКС”, за яку агітували угорські високопосадовці.

Про це пише “УП” з посиланням на дані на сайті ЦВК. Вона отримає найбільше депутатських мандатів – 13, на другому місці – Демократична партія угорців України.

Владна партія “Слуга народу” змогла вибороти 4 мандати, по 3 представники в міськраді матимуть “Європейська солідарність”, партія “Команда Андрія Балоги” та “Рідне Закарпаття”. Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний очільник міста Золтан Бабяк.

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати партію КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.