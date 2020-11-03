Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Укрпочта» в разгар эпидемии коронавируса закупает крупную партию алкотестеров

03.11.2020

Пока вся Украина борется с пандемией COVID-19, а предприятия скупают ПЦР-тесты, антисептики, маски, «Укрпочта» закупает алкотестеры. Вероятно, считает важным такое тестирование своих работников. 

Об этом стало известно из сообщения от 16 октября 2020 года, в котором говорилось о проведении тендера на портале электронных закупок ProZorro. На тендер заявлена закупка 115 алкотестеров, 23 тыс. мундштуков и 23 тыс. трубочек для мундштуков на общую сумму 571 тыс. грн.

Тендер выиграло ООО «Сорбполимер-Аналитик» с предложением в 567 тыс. грн, и закупка должна состояться. Со второго раза: алкотесты хотели приобрести еще веной 2020 года, конкурс не провели из-за отсутствия достаточного количества предложений. Кстати, единственным участником тендера (подавшим документы на участие) стал именно нынешний победитель ООО «Сорбполимер-Аналитик».  

Закупка под него готовилась. В представленной заказчиком тендерной документации были заложены требования к товару с уникальными техническими характеристиками. Которые соответствуют определенной торговой марке, выпускающей алкотестеры — «АлкоФор 307». Официальным дистрибьютором и единственный импортером производителя алкотестеров ТМ АлкоФор Skyfine Inc. Limited является именно ООО «Сорбполимер-Аналитик».

Совершенно очевиден сговор в пользу конкретного поставщика. «Укрпочта» хотела сделать у него заказ для распила свыше полумиллиона гривен, и все обставила нужны образом. Причем в разгар эпидемии коронавируса.

Это не единственный странный тендер почтового предприятия. Недавно оно также заявило крупную закупку газа под отопительный период, но после его отменила.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

 

Читайте також:   Міністр Дубілет хоче замінити державну спецзв'язок додатком для смартфонів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *