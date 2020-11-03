«Укрпочта» в разгар эпидемии коронавируса закупает крупную партию алкотестеров

Пока вся Украина борется с пандемией COVID-19, а предприятия скупают ПЦР-тесты, антисептики, маски, «Укрпочта» закупает алкотестеры. Вероятно, считает важным такое тестирование своих работников.

Об этом стало известно из сообщения от 16 октября 2020 года, в котором говорилось о проведении тендера на портале электронных закупок ProZorro. На тендер заявлена закупка 115 алкотестеров, 23 тыс. мундштуков и 23 тыс. трубочек для мундштуков на общую сумму 571 тыс. грн.

Тендер выиграло ООО «Сорбполимер-Аналитик» с предложением в 567 тыс. грн, и закупка должна состояться. Со второго раза: алкотесты хотели приобрести еще веной 2020 года, конкурс не провели из-за отсутствия достаточного количества предложений. Кстати, единственным участником тендера (подавшим документы на участие) стал именно нынешний победитель ООО «Сорбполимер-Аналитик».

Закупка под него готовилась. В представленной заказчиком тендерной документации были заложены требования к товару с уникальными техническими характеристиками. Которые соответствуют определенной торговой марке, выпускающей алкотестеры — «АлкоФор 307». Официальным дистрибьютором и единственный импортером производителя алкотестеров ТМ АлкоФор Skyfine Inc. Limited является именно ООО «Сорбполимер-Аналитик».

Совершенно очевиден сговор в пользу конкретного поставщика. «Укрпочта» хотела сделать у него заказ для распила свыше полумиллиона гривен, и все обставила нужны образом. Причем в разгар эпидемии коронавируса.

Это не единственный странный тендер почтового предприятия. Недавно оно также заявило крупную закупку газа под отопительный период, но после его отменила.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro