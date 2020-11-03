Техогляд в Україні: виклики нового ринку обсягом в 10 мільярдів гривень

Минулого тижня міністр Міністерства інфраструктури України (МІУ) Владислав Криклий розповів ЗМІ, що законопроект щодо повернення техогляду лишилося узгодити з Державною регуляторною службою (ДРС). Нагадаємо, обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні відмінили в липні 2011 року. Але, згідно директив ЄС, цю норму в нашій країні зобов’язані повернути.

За інформацією першого заступника Головного сервісного центру МВС України Юрія Смольянінова, в нашій країні зараз близько 7 мільйонів легкових авто. Більше 90 відсотків з них не проходять обов’язковий технічний контроль (ОТК). Ця норма чинна лише для авто, які використовуються для перевезення вантажу або пасажирів, що експлуатуються з метою отримання прибутку. Вартість проходження ОТК в 2020 році складає близько 1000 гривень, але в деяких компаній ціна на цю послугу доходить до 1300 гривень. Враховуючи, що після повернення ОТК попит на послугу значно збільшиться, на думку експертів ринку, ціна на нею підніметься до 1300-1500 гривень. Тобто, повернення техогляду означає створення нового внутрішнього ринку обсягом до 10 мільярдів гривень. Тож, цілком природньо, що дехто хоче контролювати такий цікавий проект.

В лютому цього року МІУ виклало на сайт законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами- членами, з іншого боку» для обговорення громадськості. Він викликав чималі негативні відгуки. Але Владислав Криклий чомусь не розповів про те, що через декілька тижнів ДРС відмовила в погодженні проекту. Державна регуляторна служба підтримала представників зацікавленого бізнес-середовища, які акцентували увагу на головних проблемних аспектах законопроекту. Рішення ДРС про відмові в погодженні проекту складається з 7 сторінок. Якщо коротко, то на думку Державної регуляторної служби законопроект встановлює механізм державного регулювання, який є відмінним від принципів реалізації права, визначених законодавством ЄС, а також сприяє монополізації сфери тестування на придатність до експлуатації транспортних засобів та створює відповідні корупційні ризики.

Головні висновки Державної регуляторної служби

«Всупереч європейській практиці, проектом закону передбачається передати функції щодо контролю за суб’єктами господарювання об’єднанню підприємств – Бюро з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів (далі – Бюро).

Законопроект не визначає переліку підстав зупинення господарської діяльності, способу та форми здійснення заходів державного контролю, а також санкцій за порушення вимог законодавства і перелік порушень. Всі ці повноваження пропонується надати Бюро всупереч встановленим приписам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Механізм державного регулювання, запропонований проектом закону, направлений на монополізацію сфери тестування на придатність до експлуатації транспортних засобів.

Проектом закону передбачена можливість Міністерства інфраструктури України керувати об’єднанням підприємств – Бюро, як в якості загальних зборів членів, так і Президії.

Проектом закону передбачені значні бюджетні фінансові витрати на створення нової інформаційної системи збору інформації та побудову комплексної системи захисту інформації, аналогічній системі, що вже створена та успішно функціонує в МВС України (загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС). Але цю ж інформацію Міністерство інфраструктури України планує передавати назад до МВС. Тобто, це є просто спроба перебрати функції (зокрема ведення реєстру) від МВС до Міністерства інфраструктури України з додатковим витрачанням бюджетних коштів.

Хто хоче монополізувати ринок

Цікаво, що більшість висновків Державної регуляторної служби співпадає з аргументами, які до цього оприлюднювала та надсилала державним органам громадська спілка «Суб’єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації» (ГС СТТ), яка протягом останніх двох років стала основним опонентом МІУ. З минулого року керівник спілки Ігор Черненко разом з партнерами веде судову боротьбу проти постанови №46 Кабінету міністрів України, яка на думку Черненко заохочує створення монополії у сфері обов’язкового технічного контролю. Проект цієї постанови розроблявся у Головному сервісному центрі МВС, яким в 2019 році керував… чинний міністр інфраструктури Владислав Криклій.

В 2019 році з 450 компаній, які здійснювали свою діяльність у сфері сертифікації та ОТК, перевірку Міністерства інфраструктури успішно пройшли 10, – стверджує Ігор Черненко. – У нас є всі підстави думати, що приватні компанії-щасливчики з цього списку пов’язані з високопосадовцями МІУ, для яких законопроект про повернення техогляду є черговим інструментом монополізації ринку. А також поверненням в минуле, коли техогляд був фікцією. У нас є факти, що деякі з цих компаній видавали протоколи 24/7 в середньому кожні 7 хвилин (!). Хоча, при дотриманні всіх процедур в середньому обов’язковий техогляд транспортного засобу займає мінімум 40 хвилин. Тобто, йде масова торгівля протоколами ОТК. Ми цього прагнули, коли підписували асоціацію з ЄС? Щодо законопроекту, то після висновків Державної регуляторною службі МІУ було зобов’язано усунути недоліки і викласти нову редакцію законопроекту для обговорення громадськості. Після відмови в погодженні проекту ДРС пройшло півроку, але нову редакцію законопроекту так ніхто і не побачив. Хоча Криклий стверджує, що його лишилося тільки погодити з Державною регуляторною службою. Тільки мені здається, що тут щось не так?