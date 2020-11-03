Когда объявят результаты выборов в США

3 ноября в США проходят выборы президента США. Главой Белого дома станет либо Дональд Трамп, либо Джо Байден. Это два главных конкурента от республиканцев и демократов.

Разбирались, когда станут известны результаты главных выборов на планете.

«Страна» следит за ходом выборов президента США в своем онлайне.

Первыми открылись избирательные участки на Восточном побережье, в штате Нью-Гэмпшир — в 06:00 по киевскому времени. Последними в США проголосуют на Гавайях и Алеутских островах. Там участки закроются в 08:00 4 ноября по киевскому времени.

Но чаще всего результаты выборов президента в США становятся понятны до этого времени. Почти в половине штатов участки закроются в 19:00 по местному времени (02:00 по киевскому 4 ноября). Сразу после этого СМИ начнут оглашать результаты по штатам.

Но выборах президента США побеждает не кандидат, набравший большинство голосов избирателей, а тот, кто получил больше всего голосов в коллегии выборщиков. В ней 538 мест. Своих представителей, которые проголосуют за кандидатов еще раз, туда отправляют демократы и республиканцы (обычно это политики, сенаторы, близкие к каждому из кандидатов люди).

Каждый штат может дать определенное количество выборщиков. Например, Флорида 29, Калифорния 55, а Монтана всего 3. Поэтому некоторые штаты считают ключевыми и особенно пристально следят за результатами оттуда. Большинство голосов одного из кандидатов в конкретном штате означает, что его партия направит своих людей в коллегию выборщиков. И уже они делают выбор. То есть, чем больше выборщиков — тем выше шанс на победу. Для нее достаточно набрать 270 голосов. Как только один из кандидатов будет иметь эти голоса, становится ясен исход выборов.

Обычно это происходит в первую же ночь после выборов. В Украине в это время будет около 7 утра следующего дня. То есть результаты могут стать известны уже утром 4 ноября.

Однако существует вероятность. что в этом году подсчет голосов может затянуться, если окажется, что слишком много людей захотели голосовать по почте.

Кроме того, были случаи, когда кандидаты шли практически вровень и добивались пересчета голосов через суд. Так произошло в 2000 году, когда несколько сотен голосов в штате Флорида через суд оспаривали Джордж Буш и Эл Гор.

В итоге Верховный суд объявил победителем Буша. А имя президента США стало известно спустя месяц после выборов. Но обычно такие случаи — исключение.