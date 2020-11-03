В Харьковской области завершили расследование ДТП с пятью погибшими. Виновнику грозит до 10 лет

Следователи Харьковской области завершили досудебное расследование масштабного ДТП, в котором погибли пять человек. Авария произошла 5 февраля 2020 года в городе Изюме на трассе Киев-Харьков-Должанский.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Во время смертельного ДТП столкнулись автомобили «ВАЗ-21091» и «Daewoo Nubira». В результате погибли на месте 42-летний водитель «ВАЗ» и два пассажира 43 лет и 41 года, а также два пассажира «Daewoo Nubira».

В октябре 35-летнему водителю «Daewoo Nubira» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.