Встреча «Динамо» и «Барселоны» в Лиге чемпионов состоится

Матч группового этапа «Лиги чемпионов» между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо», который находился под угрозой срыва из-за коронавируса, состоится. Все члены делегации «бело-синих» получили отрицательные тесты на Covid-19.

Об этом во вторник, 3 ноября, информирует пресс-служба столичного футбольного клуба.

«Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на Covid-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка», — говорится в сообщении.

Напомним, матч «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в каталонской столице, начало в 22:00. Поединок рассудит британская судейская бригада во главе с 35-летним Майклом Оливером