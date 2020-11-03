В Ужгороде и Ровно объявили второй тур выборов мэра

В Ужгороде и Ровно состоится второй тур на выборах мэра. В Ужгороде также объявили результаты выборов в горсовет.

Об этом сообщает ОПОРА.

В Ровно во второй тур вышли кандидат от партии «Ровно вместе» Виктор Шакирзян (12411 голосов) и от «Евросолидарности» Александр Третяк (10591). Голосование состоится 22 ноября.

В Ужгороде за должность мэра во втором туре поборются действующий городской глава Богдан Андриив (6485 голосов) и кандидат от «Слуги народа» Виктор Щадей (5309 голосов). Там голосование также пройдет 22 ноября.

В Ужгородский горсовет прошли шесть партий — «Батькивщина» (12,56% голосов), «Слуга народа» (11,52%), «Родное Закарпатье» (8,33%), «ОПЗЖ» (8,24%), «Евросолидарность» (8,05%) и «Партия твоего города» (7,47%).