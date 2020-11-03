В Венгрии вводят комендантский час

Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.
Об этом сообщает Reuters.
Так, с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.
Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.