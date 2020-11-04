Шість простих способів поліпшити імунітет в холодну пору року

У холодну пору року захисні сили організму можуть слабшати природним чином, але існують прості способи, які ефективно допомагають поліпшити імунітет і підвищити шанси пережити сезон без хвороб.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Деякі експерти вважають, що взимку може стати більш активним коронавірус – за їхніми словами, на це вказує збільшення кількості випадків захворювання в країнах, де температура почала знижуватися.

Фахівці вважають, що ковід в холодну пору року може активізуватися так само, як інші віруси ГРВІ, процвітаючі в зимових умовах. У той же час наявні дані свідчать, що люди, що володіють хорошим імунітетом, можуть краще боротися з інфекціями.

Фахівцями були названі шість простих способів, що дозволяють посилити імунітет в холодну пору року, краще підготуватися до атаки вірусних хвороб, мінімізувати ризики COVID-19, застуди та грипу.

Підтримувати якісне харчування. Експерти рекомендують харчуватися якомога різноманітніше, оскільки це підвищує доступність організму корисних мікроелементів – вітамінів, мінералів, цінних жирних кислот. У раціоні обов’язково повинні бути присутніми фрукти, овочі, горіхи, насіння.

Додавати в їжу спеції. Вони не тільки покращують смак їжі, але також мають антибактеріальні та антисептичні властивості, які можуть захистити організм від вірусних інфекцій в холодну пору року.

Пити достатньо води. У холодну погоду споживання рідин зазвичай знижується. Це небезпечно, організм обов’язково повинен бути досить зволожений. Пиття води ефективно покращує стан слизових оболонок, очищає тіло від токсинів, що підсилює імунну систему, знижуючи її навантаження.

Підтримувати фізичну активність. Медики радять щодня здійснювати півгодинну прогулянку.

Зменшити споживання цукру. Ще один простий спосіб поліпшити свій імунітет: обмежити споживання солодких продуктів, використовувати як альтернативу свіжі або сушені фрукти. Велика кількість цукру має тенденцію активізувати запальні процеси в організмі, що послаблюють імунну систему.

Залишатися тверезим. Вживання алкоголю пригнічує активність імунної системи, в холодну пору це може зробити людину більш вразливими для вірусних інфекцій, включаючи грип, застуду і COVID-19. Фахівці закликають виключити спиртні напої з раціону хоча б на час.

: сайт UkrHealth