Заместителя Ермака Трофимова уволят с должности, но оставят в ОП, – СМИ

Первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова хотят уволить уже в скором времени. Однако он дальше будет работать в ведомстве.

Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Зеленский не планирует полностью увольнять Трофимова из ОП, а потому сейчас обсуждается, какую должность ему предложат взамен.

Скорее всего за региональную политику в Офисе будет отвечать Кирилл Тимошенко. Он уже успел встретиться с несколькими главами ОГА.

Обо всех кадровых изменениях в ОП уже должны сообщить на следующей неделе.